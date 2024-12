Lettera43.it - Meloni-Musk, il bacio fake creato dall’intelligenza artificiale

Che tra Giorgiae Elonci sia feeling (politico e imprenditoriale) è innegabile. Lo hanno ammesso sia la presidente del Consiglio che l’uomo più ricco del mondo, costretto addirittura a smentire le voci di un flirt. I due si sono visti di nuovo a Parigi, dove erano arrivati per la riapertura della cattedrale di Notre-Dame. E qualcuno, sfruttando l’intelligenza, ne ha approfittato per creare una breve clip in cuisi baciano in modo appassionato. Ovviamente, il videodall’IA è diventato virale sui social.is so clearly in love with Elon, she can’t even hide it at all pic.twitter.com/FGZV2OVd9E— ???Meme? (@monkeydlong) December 9, 2024Articolo completo:, ildal blog Lettera43