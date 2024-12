Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: grande vantaggio del cinese, riuscirà a convertirlo in vittoria?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:29 24. Tc8 Naturale, deve proteggere in c7 dove c’è il punto più problematico per il Nero.13:28 23. Axf4 24. Axf4, adesso l’Alfiere è fortissimo da quella posizione per il Bianco!13:27 Il mood disecondo Susan Polgar.This is howis feeling right now!#pic.twitter.com/t5nCN4tOAs— Susan Polgar (@SusanPolgar) December 9,13:26ormai con un quarto d’ora di tempo per 17 mosse, è un momento quasi da incubo per il giovane indiano.13:25 Adesso è davvero in situazione difficilissima. Il cambio in f4 è complicato da gestire, possibili Af5 e Ah7 che forse sono le uniche a mantenere un minimo di margine.13:24 ELA TROVA! 23. Cf4 compare dopo poco più di 5? di riflessione!13:23continua a pensare e sta per andare sotto di tempo, in questo che è un momento tra i più critici dell’intero match.