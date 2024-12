Panorama.it - Lega Serie A, fumata grigia: Simonelli si ferma a un voto dall'elezione

Nulla di fatto, come tradizione. LaA non è riuscita a darsi il nuovo presidente al primo giro di votazione anche se, sulla carta, i presupposti per eleggere Ezio Mariac'erano tutti. Al momento del dunque, però, l'uomo già revisore dei conti in via Rosellini e poi reggente nel 2021, presentato da Galliani e candidato unico di quella che al momento è la maggioranza, ha visto mancare un paio dei 14 voti necessari per chiudere la partita al primo turno. Ne ha raccolti 13, uno in meno del quorum necessario e due rispetto ai 15 accreditati alla vigilia.era ed è sostenutoe big (Inter, Juventus e Roma in testa) e da quello schieramento che negli ultimi mesi è uscito allo scoperto mettendo in minoranza l'asse composto da Lotito (Lazio) e De Laurentiis (Napoli) con Empoli, Verona e forse Lecce rimaste vicine.