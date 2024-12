Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Thorstvedt bravo a gestire il giallo. Pieragnolo illuminante

MOLDOVAN 6. Lo si nota nel primo tempo per un disimpegno errato, nel secondo per la sicurezza con cui dice no a Tutino, che lo cerca con una zuccata. Il rigore di Coda ne ferma l’imbattibilità a 291’, recuperi esclusi. TOLJAN 6,5. Abbassandosi, Sekulov gli lascia spazi dentro i quali far valere passo e intelligenza. Concede un tiro in avvio all’attaccante blucerchiato, poi si prende la fascia. Avvia l’azione che vale il poker. ODENTHAL 6,5. Implacabile nell’uno contro uno, puntuale sui palloni alti, ruvido al rilancio. Ed efficace in inserimento, come da primo gol in neroverde. Causa il rigore abbattendo Coda. MUHAREMOVIC 6,5. Un errore impostazione costa il ‘’ a. Più spesso opposto a La Gumina che a Tutino, non si formalizza troppo nell’azzerarli entrambi. Sfiora il gol in chiusura di primo tempo.