Le idee look del momento per renderli sorprendentemente eleganti a tutte le età

Il Far West non è mai stato così vicino. Il 2024 è stato indubbiamente l’anno del cowboy core:“selvaggi” hanno invaso passerelle e street style. Da cogliere al lazo, le scarpe simbolo della tendenza, gli stivali camperos che non conoscono stagioni, e si adattano all’outfit di ogni donna ale età. Pantaloni e stivali: cinque abbinamenti cool da copiare X Leggi anche › Come vestirsi a Dicembre 2024? 5 outfit per affrontare l’inverno con stile A 20 come a 30, a 40 come a 50 anni o 60, le moderne cowgirl concordanosul modello di punta: a stivale o stivaletto, rigorosamente sotto il ginocchio, dal tacco cubano, in un colore neutro, ma contraddistinto dalle tipiche impunture ricamate a contrasto.