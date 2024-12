Ultimouomo.com - L'Atletico Madrid è tornato?

Leggi su Ultimouomo.com

Pensavamo dovesse rimanere rimanere lì a eterna memoria di un passato sbiadito. Diego Simeone e il suo enorme contratto, come uno sfarzoso mausoleo di marmo di una rivoluzione ormai dimenticata, diventata oppressione. Il ricordo delle grandi notte europee degli anni ’10. Il ruggito dello stadio negli ultimi minuti di partita. Le interminabili partite di resistenza pura, due linee di controllo marziale sul campo, con un 4-4-2 che sarebbe rimasto solo nei libri di storia. “El Cholo” impazzito a bordo campo, che sgrana gli occhi verso gli spalti per una conduzione che ha finalmente rotto il possesso avversario, che si agita come un ossesso dopo che Griezmann ha battuto il portiere, inseguito dagli avversari come macchine della polizia in un film su una rapina. Chi credeva che potessimo davvero rivivere momenti come questi?Ogni anno ci ripetiamo che questa è la volta buona per il ritorno dell’, che il cholismo èsotto nuove spoglie.