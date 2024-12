Donnapop.it - Il pene di Naska è arte, il reggicalze di Annalisa è prostituzione: la musica ha un problema con le donne

Leggi su Donnapop.it

Proprio pochi giorni fa, la cantautrice Francamente, dal palco di X Factor, sollevava una questione delicata e complessa: quella della disparità di trattamento che subiscono le artisteall’interno dell’industriale. Francamente è stata sommersa da insulti feroci, che avrebbero voluto – immagino – delegittimare le sue parole, invece le hanno confermate.: notate qualche differenza?Intanto, sabato scorso, il cantautoresi è esibito per la prima volta al Forum di Assago di Milano. Per l’occasione, durante la performance, ha cantato nudo, indossando soltanto uno slip color carne con attaccato sopra un calzino per coprire le parti intime. Veniamo al punto della questione e partiamo da una domanda che – lo so già – vi apparirà retorica e pretestuosa (ma vi chiedo di seguire il mio ragionamento fino alla fine): e se l’avesse fatto una donna?Bene, lel’hanno fatto, lo fanno.