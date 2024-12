Iltempo.it - Il Futurismo ha sconfitto i radical chic ed è diventato popolare

Poveri, poveri giornaloni di sinistra, povere pseudo trasmissioni televisive d'inchiesta, anche dal punto di vista culturale arriva una sonora batosta. Ciò che a loro sembrava inaccettabile, ovvero una grande mostra dedicata ale promossa dall'attuale Ministero della Cultura, non solo si è realizzato ma sta anche riscuotendo un enorme successo di pubblico. E la gente ha sempre ragione, sarebbe ora che la sinistra ne facesse tesoro. Preceduta per mesi, molto prima dell'inaugurazione, da una valanga di bugie, pettegolezzi, maldicenze, stroncature, definita pregiudizialmente una «cialtroneria», «pasticcio impresentabile» e una «mostra disastro», la rassegna intitolata «Il Tempo del», presentata alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma e curata da Gabriele Simongini con oltre 500 fra opere d'arte, libri, riviste, manifesti, documenti, oggetti scientifici e mezzi di locomozione dell'epoca, col suo immediato successo di pubblico sta spazzando via le polemiche sciogliendole come neve al sole.