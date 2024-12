Quotidiano.net - Dombrovskis, fondo Ue difesa sarà notevolmente aumentato

Leggi su Quotidiano.net

"Abbiamo creato di recente ileuropeo per lae, con ogni probabilità, durante il prossimo quadro finanziario pluriennale questoverrà". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdisnella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo a chi chiedeva cosa pensi di un nuovocome il 'Sure' a supporto delle spese nella. "Le discussioni suleuropeo per lae altre voci di spesa relative allanel bilancio dell'Ue apparteranno alle nostre discussioni per il prossimo quadro finanziario pluriennale", ha però sottolineato.