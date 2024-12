Liberoquotidiano.it - Diabete, disponibile nuovo sistema integrato erogazione automatica insulina

Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute) - E'in Italia ilavanzato ibrido ad ansa chiusa di Medtronic che integra ilsensore Simplera Sync*, per il monitoraggio in continuo del glucosio, al microinfusore MiniMed* 780G. Ilconsente di adattare l'die correggeremente i livelli di glucosio grazie all'algoritmo avanzato SmartGuard*, facilitando così la gestione dei livelli di glucosio, con un miglioramento dei risultati terapeutici e della qualità di vita dei pazienti condi tipo1. "L'utilizzo dei sistemi integrati, negli ultimi 10 anni ha rivoluzionato il trattamento delnegli adulti e, in particolar modo, nei bambini e nei loro genitori - spiega Marco Marigliano, professore associato di Pediatria Università di Verona e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata scaligera - Il vantaggio delè nel fatto che, in base alla misura della glicemia fornita dal sensore, l'algoritmo, quindi una sorta di intelligenza artificiale, regola il rilascio dell'