Lanazione.it - Concorso letterario "Maria Maddalena Morelli". Premio alla carriera a Vivian Lamarque : "Pistoia città bellissima che scalda il cuore"

"Sono contenta di aver ricevuto questo riconoscimento, anche perché venire in questaè stato speciale: un posto bellissimo, cheil". É emozionataritirando ilspecialedelnazionale ": Corilla Olimpica –di", tenutasi ieri pomeriggio in Sala Maggiore. La giuria del, organizzato dall’associazione "Etruria Faber Music" ha scelto di conferire ilpoetessa di origine trentine per "aver conservato intatti lo stupore di un’infanzia perenne e, insieme, il valore totalizzante di una vivida ed affidabile esperienza conoscitiva".ha parlato di come, in un mondo sempre più afflitto da guerre e tensioni, la poesia possa ancora essere un potente antidoto all’orrore.