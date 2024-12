Ilgiorno.it - Chiusa l’indagine su Facebook e Instagram: ipotesi evasione fiscale per oltre 800 milioni di euro

Milano, 9 dicembre 2024 – Una presuntaper887di. È l’al centro delle indagini (di cui oggi c’è stato l’avviso di chiusura) della Procura di Milano sulla società Meta Platforms Ireland. Per intenderci, si tratta della società titolare di. I rappresentanti legali della società sono accusati di "omessa dichiarazione dell'Iva” per i periodi d'imposta dal 2015 al 2021. Meta, che prima di chiamava appunto, "avrebbe omesso di dichiarare un imponibile pari a3.989.197.744,05, cui corrisponde un'Imposta sul Valore Aggiunto evasa pari a887.623.503,69". I pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli, come si legge in una nota del procuratore Marcello Viola hanno notificato oggi l'avviso di conclusione delle indagini "nei confronti dei Rappresentanti Legali della società di diritto irlandese Meta Platforms Ireland Limited, titolare dei social network", a seguito degli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.