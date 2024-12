News.robadadonne.it - Cher: gli aborti illegali della madre, i 3 aborti spontanei e la libertà di scelta delle donne

Leggi su News.robadadonne.it

Mentre gli Stati Uniti stanno vivendo un momento difficile per quanto riguarda il diritto all’interruzione di gravidanza,pubblica il suo libro di memorie che vuole essere la voce fuori dal coro, a tutela di quelleche vogliono solo poter scegliere se portare avanti una gravidanza o no.In: The Memoir, uscito in italiano il 3 dicembre scorso per HarperCollins, la cantante ripercorre lache, quasi ottant’anni fa, fece sua, Jackie Jean Sarkisian, quando, diciannovenne incinta e separata dal marito dopo soli tre mesi di matrimonio, decise di tenere la figlia che portava in grembo nonostante il parere contrario(che a sua volta partorì appena tredicenne).. Il memoir. Ediz. italiana (Vol. 1) L'istrionica popstar e attrice ripercorre la sua straordinaria vita e carriera in un libro onesto, trasparente e senza filtri, in cui non mancano i raccontidifficoltà etragedie vissute.