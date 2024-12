Terzotemponapoli.com - Bucchi, Napoli: “Serve più estro per superare le difese chiuse'”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’importanza delle giocate individualiChristian, ex attaccante del, ha analizzato il momento della squadra partenopea durante un intervento a Radio Marte, nel programma Marte Sport Live. Secondo, ilfatica contro avversari ben organizzati e capaci di chiudersi con efficacia. Perqueste difficoltà, diventano fondamentali le giocate dei talenti in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. “Se giochi in modo sempre lineare, senza saltare l’uomo, diventi prevedibile”, ha sottolineato, evidenziando il ruolo cruciale di calciatori come Kvaratskhelia, Neres e Politano, sui quali Antonio Conte sta puntando con convinzione.: La trasformazione di LukakuUn focus particolare è stato dedicato a Romelu Lukaku, il centravanti belga che sta affrontando un periodo di adattamento nel