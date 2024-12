Ilgiorno.it - Big match a Scandicci, cade Milano. Il tie-break costa il secondo posto

Sconfitta nel bigdi serie A1 per la Numia Vero Volleyche arrendendosi al tie-in casa della Savino del Benedice addio anche al, chiudendo a quota 28 punti un girone d’andata al di sotto delle aspettative e zero vittorie negli scontri diretti con le altre pretendenti allo scudetto. A Firenze, due settimane dopo il pesante 0-3 subito al Forum di Assago contro l’imbattuta capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, la formazione del Consorzio è scesa in campo ancora senza Alessia Orro, dolorante al ginocchio. Lamprini Konstantinidou in cabina di regia ha fatto quello che ha potuto e nel primo set è sembrato anche che potesse bastare contro avversarie fallose e imprecise. Nelparziale però è salita in cattedra Ekaterina Antropova che con un turno in battuta fenomenale ha riportato la situazione in parità.