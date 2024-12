Nuovasocieta.it - Assistenza pasti: come aiutare davvero chi ha problemi di disfagia

Laè una condizione che colpisce principalmente gli anziani e si manifestadifficoltà nella deglutizione.Può essere causata da una serie di patologie, tra cui ictus, malattie neurodegenerativeil Parkinson o l’Alzheimer, e persino tumori alla gola: per chi soffre di, anche un’azione semplicemangiare può diventare una sfida pericolosa, con il rischio di soffocamento o malnutrizione.È per questo che rivolgersi a una cooperativa socio-assistenziale può fare la differenza: il personale specializzato è in grado di forniredomiciliare adeguata, aiutando gli anziani e i disabili a gestire iin modo sicuro ed efficace.La: una condizione legata all’età e alle patologieCon l’invecchiamento, le funzioni del corpo tendono a deteriorarsi, e la deglutizione non fa eccezione: lapuò insorgere gradualmente a causa della debolezza muscolare o può presentarsi all’improvviso, soprattutto in seguito a eventi traumaticiun ictus.