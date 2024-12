Dilei.it - Ascolti tv dell’8 dicembre, Fabio Fazio ci riprova contro Vincenzo Malinconico 2

Una domenica ricchissima, quella, che ha visto fronteggiarsi Che tempo che fa e la seconda stagione dicon Massimiliano Gallo. La sfida si è aperta il 1°, con la vittoria netta della fiction di Rai1, e si è rinnovata nella serata dell’Immacolata. Ma chi ha vinto tra Rai1 e Nove? Intanto, sulle altre Reti sono stati confermati i programmi tradizionali degli ultimi scampoli del settimo giorno della settimana, come Le Iene su Italia 1 con Veronica Gentili e Max Angioni e Zona Bianca, in onda con la conduzione di Giuseppe Brindisi su Rete4.Su Rai2 sono stati trasmessi i nuovi episodi di 9-1-1, invece su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Report. Il programma di Sigfrido Ranucci è partito fortissimo e sta continuando a raccogliere i frutti di un lavoro giornalistico accurato e preciso, com’è d’abitudine per la redazione storica della trasmissione.