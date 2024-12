Nerdpool.it - Annunciato Moonlighter 2: The Endless Vault

L’action rpg, uno dei migliori giochi indie del 2018, di Digital Sun riceverà un sequel, infatti, è stato2: The! L’uscita è prevista per i primi mesi del 2025 per PC, Xbox Series XS e PlayStation 5, pubblicato da 11 Bit Studios, insieme a l’attesissimo The Alters. Torna a giocare nei panni di Will, l’eroico mercante, in un nuovo regno dove una nuova arrivo ti tenterà con una proposta allettante, tornare a casa con gli altri esuli, ma quale sarà il prezzo da pagare? Con zaino in spalla attraversa i vari portali e esplora altri regni e dimensioni per raccogliere preziose reliquie da vendere nel tuo negozio e riportare il villaggio ai fasti di un tempo.Insieme agli altri abitanti vi ritrovate nello sperduto villaggio di Tresna e dovrete ricominciare la vostra quest per la prosperità.