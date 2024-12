Ilrestodelcarlino.it - Airbnb a Bologna: quasi 5.000 alloggi, la maggioranza nel centro storico

Sonocinquemila gli. E per la stragrandeconcentrati nel. Lo mostra la mappa elaborata dal sito Inside: una fotografia dei posti per affitti brevi o brevissimi, siano essi interi appartamenti o solo stanze. Glinella città disono 4.785 per l’esattezza. Nel caso delle stanze, queste possono essere camere private, camere condivise oppure ‘hotel room’ (come una camera d’albergo). Gli appartamenti interi sono 3.367 (pari al 76,6 per cento del totale), mentre le stanze private (ben 1.086, pari al 22,7 per cento) vanno per la maggiore rispetto alle camere condivise, che sono invece appena 26 (lo 0,5 per cento), le hotel room solo 6 (lo 0,1 per cento). Glibolognesi sono anche molto attivi: il sito utilizza i criteri del soggiorno minimo, il prezzo, le recensioni per stimare il numero delle notti e il guadagno di ciascun ‘host’, negli ultimi 12 mesi: si calcola una media di 77 notti prenotate per ogni annuncio, a 135 euro (prezzo medio) per notte con un incasso stimato, per ogni annuncio pubblicato, di 8.