WWE: Carmelo Hayes "punta" a John Cena, vuole misurarsi con lui

Come sappiamo il 2025 sarà l’ultimo anno dida wrestler attivo. Per tutto il corso dell’anno, sarà protagonista di un tour d’addio e c’è grande attesa di sapere contro chi si misurerà e se riuscirà a diventare campione del mondo per la 17esima volta. Diverse sono le Superstar che vorrebbero affrontaredurante il suo farewell tour e tra queste sembra essersi anche, giovane ormai in rampa di lancio.vs?Tramite un post sui social,sembra aver messo gli occhi sue sembra intenzionato acon lui durante il suo tour d’addio. L’autoproclamatosi “Him Of The WWE” ha mandato un messaggio al GM di SmackDown Nick Aldis con una foto del leader della C-Nation in primo piano palesando le sue intenzioni. Nel corso dell’ultimata dello show blu,ha richiesto al GM un match di primo livello, un match da luci della ribalta e ora ha lanciato un nuovo messaggio via social mettendo gli occhi sul 16 volte campione del mondo.