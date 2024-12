Iltempo.it - Valditara da Gramellini, Ius Scholae? "Senza sapere l'italiano non ha senso"

Leggi su Iltempo.it

"Sono stati stanziati 13 milioni di euro per corsi potenziati di. Formeremo docenti dispecializzati nell'insegnamento agli stranieri. I ragazzi di primo arrivo devono conoscere la nostra cultura e i nostri valori". Il ministro dell'Istruzione Giuseppedomenica 8 dicembre è intervenuto alla trasmissione "In altre parole", su La7. Il ministro intervistato da Massimoha sottolineato di aver "insistito perché la conoscenza della nostra Costituzione fosse a 360 gradi che è fondamentale per una vera integrazione. Se non c'è questo non haparlare di ius", ha dettosulla proposta di legare la cittadinanza alla conclusione di un ciclo scolastico. Il ministro ha anche parlato dell'incontro con Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettinuccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.