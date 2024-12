Iltempo.it - “Tradimento”. Arrestato l'ex ministro della Difesa: Corea del Sud ancora nel caos

Leggi su Iltempo.it

La polizia sudna hal'exKim Yong Hyun, indagato per presunto. Ad annunciarlo è stata l'agenzia sudna Yonhap, ricordando che il 65enne ex, che si era dimesso mercoledì ed era stato sostituito il giorno successivo, era un forte sostenitoredecisione - poi revocata - del presidente Yoon Suk Yeol di proclamare la legge marziale nel Paese. Yoon ha poi accettato le dimissioni del, che avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella sceltalegge marziale. Il presidente era stato costretto ad abrogare la legge marziale sei ore dopo sotto la pressione del Parlamento e delle strade. A Kim era già stato imposto un divieto di viaggio. La polizia sudna ha avviato un'indagine sul presidente Yoon e altri per presunta insurrezione.