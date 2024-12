Oasport.it - Snowboard, Daniele Bagozza: “Ho pensato solo a divertirmi, la pista era perfetta”

Doppietta italiana nello slalom parallelo maschile valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 dialpino, andato in scena all’alba italiana a Yanqing, in Cina: vittoria diin finale nel derby contro Gabriel Messner. I due azzurri ed il DT dell’Italia, Cesare Pisoni, hanno parlato al sito federale dopo la conclusione trionfale della prova asiatica.scherza commentando il successo odierno: “Ho fatto un po’ di fatica al mattino perché sono un po’ stanco dopo due settimane di riso e salmone. Scherzi a parte, mi sono espresso molto bene ed ho, le condizioni dellaerano perfette. E’ stato bello riguardarmi alla tv fra una run e l’altra, di solito i tempi sono molto più ristretti. Dovrebbe sempre essere così. Adesso rientriamo in Europa, settimana prossima abbiamo due tappe in Italia fra Carezza e Cortina in cui vogliamo continuare a stupire“.