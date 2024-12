Siria ecco perché la caduta del regime di Bashar al-Assad può influenzare il grande negoziato sull’Ucraina – Il videocommento di Dario Fabbri

Leggi su Open.online

Quanto ladeldi Damasco in Medio Oriente potrà influire sul conflitto in Ucraina?analizza quello che sta succedendo inin queste ultime ore. «Ildel patron alauita minoritario che ha come alleati anche i cristiani e che da decenni tiene sotto il suo tallone la maggioranza della popolazione arabo-sunnita e parzialmente anche curda, si è sgretolato nelle ultime ore.quelli che sono i patron di Damasco non hanno avuto la forza di contrattare e allo stesso tempo di contrastare l’avanzata. Ovvero Iran, Hezbollah e Russia, che sono o impegnate in tutt’altro (Iran) o colpite duramente da Israele (Hezbollah) o fortemente concentrati(Russia)», spiega. «proprio adesso?si ha la sensazione per la Turchia, per i ribelli sunniti di poter agire senza un opposizione esterna forte e solida», precisa l’analista.