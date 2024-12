Ilnapolista.it - Sainz se n’è andato alla grande dalla Ferrari, parcheggiando l’ultima volta sul podio (As)

Carlosha lasciato laarrivando secondo ad Abu Dhabi. Lando Norris ha vinto il Gran Premio per la McLaren e si è assicurato il campionato costruttori per la sua squadra, il primo dal 1998. In una gara tesa nel finale di stagione, Norris ha dovuto battere lada solo dopo che il suo compagno di squadra Oscar Piastri è stato praticamente eliminato al primo giro, colpito da Max Verstappen. Norris ha mantenuto la calma contro lache ha fatto tutto il possibile con Carlosal secondo posto e Charles Leclerc al terzo. Lewis Hamilton,sua ultima gara per la Mercedes, ha suggellato una superba rimonta ed è arrivato quarto dal 16esimo posto in griglia. In Spagna – lo riporta diario As – celebrano l’uscita di scena di.“se ne va”Di seguito quanto riporta il quotidiano spagnolo As:“Se ne va da, forse più darispettosquadra che lo ha licenziato per fare spazio a una leggenda.