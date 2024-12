Quotidiano.net - Ribelli cercano uomini del regime in ambasciate, anche italiana

Un gruppo di miliziani fra quelli presenti da ieri notte a Damasco è entrato nella residenza dell'ambasciatore d'Italia dove ha effettuato una sorta di perlustrazione. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che l'ambasciatore e il resto del personale italiano sono in un altro luogo sicuro. La Farnesina sta gestendo la situazione con contatti con i Paesi alleati per garantire la sicurezza del personale e la protezione delle sue sedi diplomatiche. I miliziani starebbero effettuando perquisizioninellee negli uffici delle Ong internazionali presumibilmente per verificare la presenza di dirigenti delin fuga.