Presentata la storia di Mecha BREAK

Poco prima dei Game Awards, gli sviluppatori di Amazing Seasun Games, hanno rilasciato un nuovo trailer per il loro attesissimo. Questo nuovo video pone l’accento sulladel mondo futuristico sopravvissuto a una catastrofe. Inoltre, proprio alla cerimonia dei Game Awards sono attese nuove notizie per. Che sia l’occasione giusta per rivelare la data d’uscita dell’atteso gioco?Il trailer, che vi mostreremo di seguito, ricapitolerà laprima degli eventi dell’inizio di Mech. Tutto ha inizio con una grande esplosione solare che ha dato inizio a disastri geologici e ambientali su tutta la superficie del pianeta. L’umanità è ancora viva in questo mondo trasformato, ma si è divisa in diverse fazioni in lotta per il controllo della misteriosa nuova risorsa nota come Corite.