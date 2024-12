Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix Final | Guignard-Fabbri conquistano un super secondo posto

Leggi su Ilfaroonline.it

Grenoble – Si chiude con il sorriso per l’Italia la terza e ultima giornata dellae di ISUsvoltasi sul ghiaccio di francese di Grenoble.Per ilanno consecutivo Charlènee Marco(Fiamme Azzurre) hanno conquistato ild’onore nell’ultimo atto del circuito internazionale.In Francia, così come avvenuto a Pechino nella passata stagione, la coppia di danza azzurra si è arresa solamente agli statunitensi Chock-Bates terminando la propria prova con un punteggio complessivo di 206.11.sono diventati i primi pattinatori italiani a ottenere tre podi ine per altrettante stagioni consecutive e i secondi dopo Carolina Kostner a collezionarne quattro nel corso della carriera.Contando anche le tappe di qualificazioni, gli allievi di Barbara Fusar Poli non mancano l’appuntamento con le prime tre posizioni dal lontano autunno del 2018.