Anteprima24.it - Parte il tour TERRAE di Forza Italia, Rubano: “Abbiamo riacceso l’entusiasmo delle comunità: insieme faremo la differenza”.

Tempo di lettura: 3 minutiEntusiasmo e grandecipazione: hanno preso il via, venerdì scorso, nei comuni dell’Alto Tammaro, gli incontri di, il progetto promosso dal deputato e segretario provinciale di, Francesco Maria, per dare voce e centralità alle aree interne. Un’occasione per ascoltare i cittadini, raccoglierne le istanze del territorio. “è molto più di un progetto: è una visione. Significa riportare il territorio al centro, dare risposte alle” ha dichiarato. “La politica torna tra la gente ed esce dai palazzi. Non lasceremo nessuno indietro”, ha aggiunto il deputato di. Lo sguardo resta rivolto anche ai prossimi appuntamenti elettorali:“Stiamo già lavorando al programma e liste solide e competitive che vedranno protagonisti sindaci, amministratori, per le elezioni Provinciali e Regionali.