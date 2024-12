Sport.quotidiano.net - Napoli-Unahotels 76-84, missione compiuta per Reggio. Winston e Barford primattori

Emilia, 8 dicembre 2024 – Quarta vittoria consecutiva per lache espugna con merito, e contro un’avversaria ben più coriacea e certamente più quotata di quanto non dica la classifica, il parquet del PalaBarbuto di. Due i protagonisti del successo:, che nei primi due quarti disegna l’abito della vittoria biancorossa, eil quale, dopo un’inizio in sordina causa anche la situazione falli, si scatena nei secondi venti minuti, diventando un incubo per la difesa partenopea in virtù dei suoi canestri e della sua intensità. Nel quadro di una partita dove ogni elemento del collettivo reggiano ha portato il suo mattoncino, assai positivo l’esordio del neoacquisto Kenneth Faried, che ha messo a disposizione della causaesperienza, letture tecniche e le sue doti di intimidatore d’area.