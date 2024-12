Liberoquotidiano.it - Mariotto è del tutto fuori controllo: "Sonia Bruganelli è finita. Evidentemente il figlio avuto da Bonolis...".

Prima del caso Striscia la notizia, con il Tapiro d'oro distrutto e le minacce all'inviato Valerio Staffelli, il giudice di Ballando con le stelle Guillermoha rilasciato una intervista a Fanpage che rischia di suscitare oggi altrettanto clamore. Il vulcanico stilista argentino, che rischia il posto perché sabato scorso ha lasciato il suo posto durante la diretta per questioni personali e contro cui in queste ore si è scatenata anche la politica, con Fratelli d'Italia che chiede alla Rai il suo siluramento, se l'è presa con la concorrente, riservandole parole durissime anche a livello personale. "E' il passato del programma - così definisce l'ex moglie di Paolo-. È, ora dobbiamo pensare a quelli che sono dentro. Lei non è più dentro e l'unica cosa che mi è piaciuta di lei è averela possibilità di conoscere suo, Davide".