Lortica.it - Maltempo: Parma-ACF Arezzo rinviata per campo inagibile

La dodicesima giornata di campionato che avrebbe visto ilsfidare l’ACFè stata ufficialmentea causa dell’inagibilità del. Il match, inizialmente programmato presso il Centro Sportivo “Il Noce”, non ha potuto disputarsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche.La terna arbitrale, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sullo stato del terreno di gioco, ha constatato che ilnon garantiva le condizioni minime di sicurezza per giocatori e staff. La decisione di sospendere la partita è stata presa con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di tutti i partecipanti e preservare la regolarità della competizione.La data per il recupero dell’incontro sarà comunicata successivamente. Nel frattempo,e ACFproseguiranno i rispettivi allenamenti in attesa di conoscere il nuovo calendario.