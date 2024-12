Ilfattoquotidiano.it - M5s, in corso il nuovo voto per modificare lo statuto (come richiesto da Grillo). Attesa per il raggiungimento del quorum

Mancano poche ore al risultato delM5s ripetuto su volontà di Beppee che, salvo sorprese, dovrebbe confermare il superamento della figura del garante. Ovvero di Beppe. Gli iscritti del Movimento 5 stelle stanno votanto in questo momento, e hanno tempo fino alle 22, per confermare o ribaltare il risultato del 22-24 novembre. A chiedere di rifare tutto è stato proprio il fondatore del Movimento che ha aperto la guerra contro il leader e presidente Giuseppe Conte. Uno scontro ormai frontale e senza esclusione di colpi. Il primo dato e più atteso è quello del: durante la prima votazione i risultati sono stati schiaccianti a favore della proposta di rifondazione del M5s da parte di Conte e, per farla saltare, può solo contare sul mancato(devono votare il 50 per cento +1 degli iscritti perché la consultazione sia valida).