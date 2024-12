Lanazione.it - Luiss Roma supera La T Tecnica Gema Montecatini 81-72, allontanate le final four di Coppa Italia

81 La T72: Villa 5, Pugliatti 17, Fallucca 2, Cucci 11, Salvioni 10; Pasqualin 16, Rocchi 9, Jovovic 7, Ferrara 2, Bottelli 2, Graziano ne. All. Paccariè. LA T: Burini 11, Chiarini 21, Toscano 8, D’Alessandro 14, Bedin 10; Di Pizzo 4, Passoni 2, Acunzo 2, Gattel, Savoldelli ne, Albelli ne. All. Del Re. Arbitri: Lillo e Galluzzo. Parziali: 14-12, 31-36, 63-58. Fallisce il definitivo esame di maturità La T: laè un docente severo, che impone un severo 81-72 a Toscano e compagni, per i quali lediora si allontanano. Dopo una discreta prima parte di gara i leoni termali cedono di schianto nei secondi venti minuti, soprattutto in difesa: sono 50 i punti concessi dal 20’ in poi, un’enormità, tanto più se rapportati ai 31 subiti nel primo tempo.