LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Tumler vuole il primo sigillo, azzurri a caccia della rimonta. Seconda manche alle 21.00

20.36: Il 35enne di Samnaun ha fatto il vuoto in questa prima. Lo svizzero, infatti, ha chiuso con il tempo 1:16.24 grazie ad una prova impeccabile, risultando efficace sin dal cancelletto.20.33: C'è uno svizzero al comando prima della seconda manche del gigante di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025, ma non si tratta del "solito" Marco Odermatt. Sulla pista denominata Birds of Prey, infatti, il vincitore di 3 Sfere di Cristallo ha lasciato spazio, quantomeno per ora, al suo connazionale Thomas Tumler, che si è preso la ribalta con pieno merito.20.30: Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla diretta dello slalom gigante di Beaver Creek, gara di chiusura della tappa statunitense della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile.