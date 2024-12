Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Laros vince nella u20 maschile, lontani gli azzurri. Ora la staffetta mista

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.59 Alta l’andatura imposta da Senard. Si sta spaccando il gruppo alle spalle di Lay e Parolini.9.58 Ottima partenza di Parolini che si porta subito nelle prime posizioni. In testa c’è la Francia che schiera Senard in prima frazione.9.57 La distanza totale di questa gara è di 6322 metri.9.56 Partiti!! Inizia la9.55 Sono undici le nazionali al via di questa gara.9.54 Gli unici ad avere, sulla carta, una composizione differente delle frazioni sono Andorra (M-M-F-F) e Turchia (M-F-M-F).9.53 Quasi tutte le nazioni optano, sulla carta, per maschio, femmina, femmina, maschio. Per l’Italia in prima frazione c’è Parolini che dovrebbe passare il testimone a Zenoni, la quale lo darà a Vissa. In ultima frazione al momento è previsto Pietro Arese.