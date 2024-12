Agi.it - La Lazio espugna il Maradona, Atalanta in vetta

Leggi su Agi.it

AGI - Lasotto una pioggia torrenziale batte il Napoli 1- 0 allo stadio. Il gol vincente è di Isaksen al 79esimo su lancio di Noslin. La squadra di Antonio Conte è scavalcata al primo posto dall'mentre i biancocelesti di Barone agganciano al terzo posto Fiorentina e Inter. È la seconda vittoria in pochi giorni per i capitolini contro gli azzurri, che dopo esser usciti di scena dalla Coppa Italia perdono anche ladella classifica della Serie A, a vantaggio dell'. I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con un insidioso cross sul primo palo di McTominay che però viene respinto in corner da Provedel. Al 15' arriva la risposta dei biancocelesti con una conclusione di Nuno Tavares, su cui è decisiva una deviazione di Politano.