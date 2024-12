Sport.quotidiano.net - Juventus-Bologna: le pagelle dei giocatori e i voti della partita

PERIN 6. Incolpevole sui gol, c’è su Dominguez. DANILO 6,5. Dominguez lo impensierisce ma tiene botta. E trova l’assist per il 2-1. GATTI 4,5. Soffre Castro, che lo anticipa e lo brucia in profondità. Si perde l’argentino sull’assist per il 2-0. KALULU 4,5. Graziato sul contatto con Odgaard, esce con i tempi sbagliati sull’azione dell’1-0, si perde Pobega sul raddoppio. CAMBIASO sv. Fuori al 14’ per problemi alla caviglia. LOCATELLI 4. Si perde l’inserimento di Ndoye sul vantaggio ospite, colpevole sul secondo, quando rilancia senza guardare. Freuler lo manda a vuoto. FAGIOLI 5. Suo il primo strappo, sua anche l’occasione per l’1-1 nel primo tempo, ma spara alto senza trovare la porta. CONCEIÇAO 6,5. Il più creativo: sua l’iniziativa e il cross che porta al tiro alto di Fagioli, e il tiro murato in tuffo da Lucumi.