Le forzein Siria hanno annunciato questa notte che «il popolo siriano libero haildi Bashar Al-».In precedenza, ierano arrivati «oltre le linee nemiche», nella capitale siriana Damasco, e avevano iniziato a dare la caccia al presidente Bashar Al-. Ihanno dichiarato di aver liberato prigionieri dalla prigione militare di Saydnaya, alla periferia della Siria. Due fonti delle forzehanno detto alla Reuters che non sembrava esserci alcun dispiegamento dell'esercito siriano in città e in effetti gli ufficiali e i funzionari della sicurezza si erano ritirati dal quartier generale del Ministero della Difesa a Damasco. Nel frattempo, due alti ufficiali siriani hanno detto alla Reuters che il presidente Bashar al-aveva lasciato Damasco per una destinazione sconosciuta.