Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di quello che porta la vecchiaia. Questo Paese si dimentica troppo delle persone anziane”: lo sfogo di Donatella Rettore a Verissimo

In occasione del lancio del nuovo singolo “Disco Prosecco” con BigMama,si è raccontata nel salotto di “”. A Silvia Toffanin la cantautrice ha affidato le riflessioni sul tempo che passa: “Non hodi invecchiare, ma hodichelasiche hanno fatto il presente che c’è adesso, che hanno lavorato per noi, hanno fatto la guerra per noi. I nostri vecchi vanno rispettati”.Un concetto che si riallaccia alla grave perdita della madre: “Quando è morta mia madre ho avuto una depressione bruttissima. Mamma era un capitano. Era un porto sicuro, severa ma le cose che diceva erano tangibili. Hodellae della modalità in cui tivia, della malattia, meglio che succeda come è successo a papà: infarto.