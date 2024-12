Ilgiorno.it - Gustavo Rodriguez, come sta dopo l’incendio? Un nuovo post Instagram di Cecilia e il silenzio di Belen

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 dicembre 2024 – Sono ore di preoccupazione per la famigliain seguito all'incidente, avvenuto il 5 dicembre scorso, in cui, padre die Jeremias, è rimasto ustionato. Non ci sono nuove informazioni sullo stato di salute del 65enne, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se ancora ricoverato nel reparto ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Sesi è chiusa nel, sua sorellapreferisce condividere con i suoi follower qualche dolce pensiero legato a suo papà. "Forza papà", ha scritto due giorni fa, a corredo di una foto scattata il giorno del matrimonio con Ignazio Moser, in cuile teneva la mano. Numero i commenti di amici e fan tra parole di incoraggiamento, cuoricini e mani giunte in preghiera. Oggi, invece, la decisione diare nelle Storie il video del discorso che l’uomo aveva fatto pocoil sì tra lei e il marito.