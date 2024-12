Oasport.it - Golf, Justin Thomas prende la testa dell’Hero World Challenge. Scheffler insegue

Balzo in avanti dinella terza giornata dell‘Hero(5 milioni di dollari in palio), torneo ospitato alle Bahamas ed organizzato dalla Tiger Woods Foundation. Grazie ad un ottimo sabato di gara (ha portato in club house un solido 66),è riuscito ad allungare sugli avversari e ad atrsi in cima al leaderboard con un prepotente -17 sul totale (66-67-66). Dietro, ad una sola lunghezza di distanza (-16), il campione in carica Scottie, inalla classifica prima del moving day.La giornata diè stata solida da tee a green. 4 birdie sulle prime nove buche e 2 sulle seconde senza commettere alcun errore e gestendo il proprio gioco senza mai attaccare quanto più del necessario. Domani, però, sarà una giornata difficile. In partenza con il n.