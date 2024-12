Metropolitanmagazine.it - F1 | Norris trionfa ad Abu Dhabi, il titolo costruttori va alla McLaren

Landosuha vinto il Gp di Abu, ultima gara stagionale di Formula 1, consegnando ildel mondialesua scuderia, che non lo vinceva dal 1998.Ferrari non sono bastati per una rimonta in extremis il secondo posto di Carlos Sainz e il terzo di Charles Leclerc, che era partito in ultima fila.è stato in testagara dal primo all’ultimo giro, sempre tallonato da Sainz,sua ultima gara con la Ferrari, mentre Leclerc è riuscito a salire sul podio recuperando ben 16 posizioni. Alle spalle delle due Rosse hanno chiuso le Mercedes di Russell (5°) e Hamilton (4°), che ha così terminato ai piedi del podio la sua ultima gara dopo 12 anni col team di Brackley, prima del passaggio in Ferrari. Dietro alle Frecce d’Argento la Red Bull campione del Mondo di Verstappen.