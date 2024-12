Oasport.it - Biathlon, Perrot si dimostra campione vero e vince la mass start di Kontiolahti. Azzurri disastrosi al poligono

Doppietta transalpina nella 15 kmmaschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: a, in Finlandia, la vittoria va ad Eric, mentre la piazza d’onore è appannaggio di Quentin Fillon Maillet, infine completa il podio il norvegese Sturla Holm Laegreid. In casa Italia risultano fallosi al tiro sia Tommaso Giacomel, 23°, che Didier Bionaz, 28°.Con un ottimo 19/20 al tiro si impone il transalpino Eric, vincitore con tanto di passerella finale sul rettilineo d’arrivo, in 37’12?9, il quale va a precedere il connazionale Quentin Fillon Maillet, secondo a 9?1 nonostante tre bersagli mancati, mentre arpiona la terza piazza il norvegese Sturla Holm Laegreid, staccato di 11?5 con due bersagli mancati.Resta ai piedi del podio il tedesco Danilo Riethmueller, il quale commette un solo errore proprio all’ultimoe deve accontentarsi del quarto posto a 17?7, mentre alle sue spalle ci sono altri cinque norvegesi: quinto Vebjoern Soerum a 34?6, sesto Vetle Sjaastad Christiansen a 45?4, settimo Endre Stroemsheim a 46?1, ottavo Tarjei Boe a 47?1, il quale precede il fratello Johannes Thingnes Boe, nono a 49?4.