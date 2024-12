Ilnapolista.it - Battocletti trascina l’Italia nel primo oro a squadre femminile agli Europei Cross

Leggi su Ilnapolista.it

nell’oro a, quest’anno disputati in Turchia,donne vince per la prima volta l’oro a, grazie soprattutto alposto nei 10.000 metri di Nadianella sua gara.vince l’oro aL’atleta ha vinto la meda d’oro nella prova seniores, prima donna di sempre a trionfare nelle tre categorie Under 20, 23 e senior nella competizione. Con il tempo di 25’43”, ha staccato di 11 secondi la tedesca Klosterhalfen e di 18 secondi la turca Can, mantenendosi sempre nelle posizioni avanzate della corsa e staccando anche la leader francese Trapp.Dopo i due ori a Roma e l’argento a Parigi,si conferma una delle stelle dell’atletica italiana.