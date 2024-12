Sport.quotidiano.net - Alberto Giuliani: Modena-Milano decisiva per la Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

È un coachconcentratissimo, che pensa solo e soltanto alla partita singola, a quello che succederà oggi dopo le 19, non al passato, non al futuro in. "è una partita esattamente come le altre" il mantra del coach marchigiano, anche se come le altre evidentemente non è perché le possibilità di tornare dentro a una Final Four dio meno passano gioco forza dal risultato di stasera. "Nessun pensiero agli abbinamenti però" racconta. Coach, che partita è quella con l’Allianz, allora? "La partita conè esattamente importante come le altre, non ci sono state finora partite di scarsa importanza per noi. Una partita dura, nella quale avremo bisogno di tanta determinazione e anche dell’affetto del nostro pubblico". Quali i punti di forza dei vostri rivali? "Credo che Ferre Reggers, l’opposto, sia la rivelazione di questo campionato, mentre il livello di Louati e Kaziyski lo conosciamo tutti, non penso che il loro alto livello possa essere una sorpresa.