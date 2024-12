28 anni dopo | teaser svela un primo inquietante filmato

Leggi su Cinefilos.it

28unUnundi 28; il trailer completo è previsto per la prossima settimana. Il regista (Danny Boyle) e lo sceneggiatore (Alex Garland) di 28 Giornihanno riallacciato la collaborazione per una serie di sequel del successo horror del 2002 e,il poster di ieri, è stato diffuso online ildelfilm della trilogia prevista, 28.Il promo dura solo pochi secondi, ma contiene alcune immagini da incubo, tra cui una rapida inquadratura di uno spaventapasseri dall’aspetto piuttosto bizzarro (qualcosa ci dice che non è fatto solo di paglia) con una freccia in testa. Inoltre, il codice morse ripete la parola “Tuesday”, indicando che un trailer completo sarà disponibile all’inizio della prossima settimana.