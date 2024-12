Superguidatv.it - X Factor 2024, parla la vincitrice Mimì: “Un’emozione unica cantare a Napoli. Non vedo l’ora di fare palazzetti” | Video

Caruso ancora non crede di essere lei ladi X. La 17enne arriva in conferenza stampa con gli occhiali da sole ammettendo di aver dormito poco dopo la grande emozione vissuta nella finale tenutasi in Piazza del Plebiscito a. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato sul suo futuro discografico e sul percorso nel talent.Xracconta l’emozione della vittoriaCaruso è la trionfatrice di X. Grazie ad una voce potente, ma al contempo con un’anima soul, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e un contratto discografico con la Warner. Al secondo posto sono arrivati i Les Votives, terzi i Patagarri mentre quarto Lorenzo Salvetti.Laha raccontato del suo bel rapporto con Manuel Agnelli che ha sempre creduto in lei sin dal momento in cui le ha dato il suo X Pass durante le audizioni.