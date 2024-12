Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2024 ore 15:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 DICEMBRE ORE 15.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA A24, TERAMO IN DIREIZONE SUDALTRO INCIDENTE SULLA CASILINA CAUSA CODE TRA LAGHETTO E PANTANO, NELLE DUE DIREZIONI.CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA DOVE è AVVENUTO UN INCIDENTE E SI SON FORMATE CODE TRA PALIDORO E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIAASUL RACCORDO ANULARE ENNESIMO INCIDENTE IN INTERNA CAUSA CODE TRA FLAMINIA E SALARIAUN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDALO SPORT NELLA CAPITALEQUESTA SERA DALLE 20.45 ALL’OLIMOICO SI GIOCA-LECCE, VALIDO PER LA 15ESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO ASONO PREVISTE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.