Lanazione.it - Ventiseienne arrestato a Calcinaia per minacce di morte al padre

- Unè statodai carabinieri perdial. E’ successo nel pomeriggio di ieri quando la pattuglia della stazione dell’Arma diè dovuta intervenire per fermare l’ennesimo tentativo del giovane di fare del male al genitore. Non era la prima volta che succedeva. Tanto che ilera già stato condannato per lo stesso reato (atti persecutori) e ammonito dal questore di Pisa che se avesse ripetuto simili comportamenti avrebbe rischiato di finire in carcere o agli arresti domiciliari. E così è stato. Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, il sostituto procuratore di turno in Procura a Pisa ha disposto l’arresto con detenzione domiciliare. L’arresto, come hanno spiegato i carabinieri del comando provinciale di Pisa, è avvenuto in flagranza di reato.